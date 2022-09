Willow Smith: 'Amo mio padre Will nonostante tutto'

Lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock agli Oscar di quest'anno è stato uno degli episodi più chiacchierati degli ultimi mesi e nonostante le scuse di Smith via video al comico-presentatore, l'argomento è uno di quelli che non cesserò mai di animare dibattiti.

Questa volta ad esprimersi non tanto sulla vicenda quanto su uno dei protagonisti è stata Willow Smith, cantante rock in erba e figlia dei chiacchierati Jada Pinkett e di Will Smith. Nei giorni concitatissimi post schiaffo da Oscar la giovane ha evitato qualsiasi tipo di dichiarazione, lasciando che a parlare fosse il silenzio.

In una recente intervista per il Guardian ha però raccontato del suo rapporto alquanto altalenante con i genitori, protagonisti di un matrimonio turbolento ed instabile. Jada e Will si sono mostrati poco attenti alla salute mentale della figlia, che della sofferenza non ha mai fatto mistero, parlandone apertamente senza vergogna. Nonostante tutto la famiglia è la famiglia e ogni qualvolta le domandano dei genitori, per loro ha solo parole di stima e affetto puro.

Riguardo il padre Will, con il quale ha recitato nel film Io sono leggenda a soli 7 anni, Willow ha affermato infatti: "Amo mio padre. Amo praticamente tutte le persone che ho incontrato. Le persone sono solo esseri umani, e gli esseri umani sono creature complesse e bellissime che meritano di essere creative e di essere rispettate e amate e... sì, è praticamente tutto".



Pare che ultimamente, qualsiasi sia l'argomento, la famiglia Smith non riesca a smettere di far parlare di sé.