Willow: Ron Howard non sa nulla dello sviluppo del sequel

Nonostante le voci di corridoio che si sono fatte largo nei mesi scorsi, Ron Howard potrebbe non essere coinvolto nell'atteso Willow 2, sequel del cult anni '80 scritto da George Lucas e con protagonista Warwick Davis.

Nel corso di una sessione di Q&A che ha seguito una proiezione speciale per una retrospettiva su Willow, il regista di Solo: A Star Wars Movie infatti ha dichiarato: "Non so, è un progetto della Lucasfilm. Al momento non so chi lo dirigerà."

Anche lo sceneggiatore del film Bob Dolman è stato ugualmente evasivo quando gli è stata rivolta la stessa domanda: "Non ne so molto ad oggi. Anzi, diciamo che ne so un po' ma non abbastanza per poterne parlare."

A questo punto le possibilità sono chiaramente due: che la Lucasfilm voglia produrre un Willow 2 affidandolo ad un altro regista, oppure che Ron Howard sia talmente coinvolto nel progetto da non poter rivelare assolutamente nulla in proposito. Ad oggi è ancora presto per avere notizie ufficiali in merito allo sviluppo del film, quindi restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Per ora, l'unica cosa che i fan del film originale possono fare è sperare che il progetto sequel ottenga la tanto agognata luce verde dalla casa di produzione di Star Wars, e che arrivino presto conferme ufficiali.