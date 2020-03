Willow, l'attore Kevin Pollak pronto a tornare nel ruolo di Rool

Nel corso di una recente intervista con Forbes, l'attore Kevin Pollak ha parlato della possibilità di tornare a vestire nuovamente i panni di Rool, personaggio che ha interpretato nel cult Willow di Ron Howard.

Il fantasy della Lucasfilm con protagonisti Warwick Davis e Val Kilmer ha guadagnato un numero notevole di fan nel corso degli anni, e con il debutto della piattaforma di streaming Disney+ sono in molti a sperare di poter tornare in quel mondo magico.

A tal proposito, Pollak ha dichiarato: "Se mi viene chiesto, sì, mi piacerebbe farlo. Deve essere considerata una possibilità semplicemente perché Ron Howard alla fine ha twittato che era interessato a scoprire dove si trova Willow tutti questi anni dopo. La cosa quindi è passata subito dai rumor alle sue dimostrazioni di interesse. Ma personalmente io non ho sentito parlare di alcuna produzione e non ho sentito parlare di alcun copione già scritto. Quando Ron ha detto che voleva dirigere un nuovo film dopo tutti questi anni e con lo stesso attore, Warwick Davis, di nuovo nei panni di Willow, è stato il primo indizio che ho avuto circa la possibilità che anche i Brownies, Rick Overton e io, potremmo essere invitati a tornare, nel caso”.

Pollak ha interpretato Rool nel film originale del 1988, e mentre conferma di non aver sentito alcun aggiornamento sul fatto che il progetto sarebbe sicuramente in corso, ha espresso il suo entusiasmo nel ricongiungersi con il cast e la troupe anche per la serie tv attualmente in sviluppo: "Da allora non ho più sentito nulla. Sarei disposto al 100%, naturalmente. È stata una parte incredibilmente divertente da interpretare. Mi piacerebbe farlo di nuovo, assolutamente."