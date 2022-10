Williams Jackson Harper in Ant-Man 3, i fan sicuri: 'Sarà Mr. Fantastic'

In secondo luogo, la produzione di Ant-Man. Si è ovviamente conclusa da tempo, ma l’annuncio di oggi su Harper non fa riferimento a un casting di mesi fa. La sua entrata in un ruolo mantenuto segreto è avvenuta in contemporanea a questo annuncio, con le riprese già concluse da tempo, e di solito dinamiche del genere si verificano per riprese aggiuntive dell’ultimo minuto. È quindi probabile che Harper appaia solo nelle post-credit , normalmente deputate a introdurre nuovi personaggi. A questo punto, la community dei fan si è fatta sentire a gran voce con una sequela interminabile di tweet (che trovate in calce all’articolo) facendo più volte il nome di Richards.

Innanzitutto, già da qualche settimana circola più teorie secondo cui il terzo capitolo con Paul Rudd punterà a introdurre i Fantastici 4 , anche solo per l’ambientazione quantistica e subatomica affrontata dal film. Anche la presenza centrale di Kang di Jonathan Majors , con cui i Fantastici 4 si scontreranno in prima fila nei prossimi Avengers, accresce questa possibilità. Ma sono soprattutto le tempistiche del casting di Harper a far riflettere. Da un lato, il film sul quartetto di eroi dovrebbe iniziare la produzione a breve, quindi sarebbe anche ora di muoversi per i casting principali.

Come si è passati da un' aggiunta nel cast di Antman 3 al poter scommettere sul nome che interpreterà la versione principale di Reed Richards che vedremo d’ora in avanti nel Marvel Cinematic Universe? In fondo, da mesi si specula sui nomi papabili che potrebbero interpretarlo. Da mesi si chiede a gran voce alla Marvel di recastare John Krasinski , nonostante gli studios abbiano ribadito più e più volte che quella non sarà la versione del personaggio che ritroveremo fissa, ma solo una variante multiversale fine a se stessa. E allora, di nuovo: cosa fa dire a tanti fan (e con tanta sicurezza) che sarà proprio Williams Jackson Harper ?

Abbiamo appena fatto la conoscenza del Reed Richard definitivo del MCU? In un modo o nell'altro, negli ultimi giorni si parla tantissimo dei Fantastici 4 anche in riferimento ad altri film. E ora molti fan sono sicuri, dopo l'entrata di Williams Jackson Harper in Ant-Man and the Wasp: Quantumania .

