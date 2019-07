William Shatner vuole essere coinvolto nello Star Trek di Quentin Tarantino

Nel corso di una recente intervista William Shatner, storico interprete del capitano Kirk nel franchise di Star Trek, ha espresso il suo desiderio di comparire nel nuovo film della saga scritto (e forse anche diretto) da Quentin Tarantino.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, l'attore ha dichiarato:

"Quentin Tarantino ha detto qualcosa su di me durante un'intervista, e mi è stato riferito. Ha detto che mi adora. Beh Quentin, anche io ti adoro. Se hai intenzione di fare una sorta di Star Trek, cinquant'anni dopo e con qualche chilo in più ma io ci sono. Non è un problema!"

Tuttavia, potrebbe esserci effettivamente un problema da risolvere legato alla salute di Shatner:

"O per lo meno mi piacerebbe farlo. Dipende se ne sarei in grado, questo non lo so".

Come sappiamo, Quentin Tarantino ha annunciato il ritiro dopo l'uscita del suo decimo lungometraggio, ma il regista di Pulp Fiction sembra aver ritrovato una seconda giovinezza creativa: tra le altre cose, infatti, il cineasta ha ufficializzato i lavori su un adattamento di Django/Zorro, basato sull'omonima serie a fumetti che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio sequel di Django Unchained, nonché l'arrivo delle versioni estese di Django Unchained e The Hateful Eight.

Vi ricordiamo che il suo nuovo film, C'Era Una Volta a Hollywood, arriverà in Italia dal prossimo 19 settembre.