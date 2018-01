William Shatner è disposto a far parte dello Star Trek di Tarantino ad una condizione

Il lungometraggio della saga trekkiana fortemente voluto dal regista Quentin Tarantino sembra aver catturato le attenzioni di diversi interpreti della serie fantascientifica nata nel lontano 1966. Dopo le dichiarazioni rilasciate daadesso è il turno di William Shatner, l’iconico attore che ha incarnato il capitano

Nel corso di un’intervista William Shatner si è detto disponibile a tornare nel franchise che lo ha reso celebre nei panni del comandante della nave stellare USS Enterprise. L’unica clausola che ha apposto per la partecipazione alla pellicola diretta dal premio Oscar Tarantino è stata spiegata dallo stesso attore:

“Dipende dalla sceneggiatura ma se questa fosse buona, assolutamente sì. Perché no?”.

Lo script del progetto in cantiere sarà frutto del lavoro svolto da Mark L. Smith, co-sceneggiatore assieme ad Alejandro González Iñárritu di Revenant – Redivivo, la pellicola che ha consacrato Leonardo DiCaprio tra i vincitori dell’ambita statuetta d’oro. Tarantino ha fortemente voluto un film di Star Trek che puntasse ad un rating PG-13, ossia che fosse vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto. La scelta di questa valutazione, oltre ad essere adottata per esigenze creative del team tecnico, punterebbe anche a massimizzare l’affluenza di spettatori al cinema.

Ricordiamo che nel 2009 il franchise è stato rilanciato da J.J. Abrams con il primo film della trilogia cinematografica da lui diretto. Star Trek Beyond, ultimo capitolo uscito nelle sale nel 2016, ha raccolto in tutto il mondo una cifra piuttosto modesta, pari a 343 milioni di dollari, a fronte dei 185 milioni spesi per la produzione della pellicola. L’intento di Abrams e di Tarantino sarà quello dunque di ridare nuova linfa ad una storia che sviluppi appieno le potenzialità non ancora pienamente espresse della saga.

In attesa di futuri sviluppi i fan di Star Trek potranno per il momento seguire le avventure di Star Trek: Discovery sulla piattaforma di streaming Netflix.