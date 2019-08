William Sadler è la Morte nella foto di Bill & Ted Face the Music

Keanu Reeves e Alex Winter stanno finalmente per tornare nei loro ruoli iconici di Bill e Ted nell'attesissimo sequel Bill & Ted Face the Music. I due personaggi non sono gli unici che vedremo tornare con lo stesso volto dei primi due capitoli visto che anche William Sadler è stato confermato in questo terzo film nel ruolo della Morte.

E lo stesso Sadler ha voluto condividere un piccolo regalo con i suoi fan, postando la prima foto del suo ritorno nel ruolo della Morte per Bill & Ted Face the Music, in una versione della serie The Grim Reaper.

William Sadler ha interpretato un ruolo importante in Die Hard 2, quello dello spietato colonnello Stuart, per poi interpretare una parodia della Morte in Un mitico viaggio.



Bill e Ted devono affrontare la Morte in una specie di aldilà in stile Il settimo sigillo. La Morte li costringe a giocare ad un gioco che metterà in palio le loro anime e dopo diversi round i due rocker scelgono di giocare ad alcuni giochi da tavolo come Battleship. I due finiscono per sconfiggere la Morte e riacquistano una possibilità di vita, tanto che la Morte finisce per allearsi con entrambi. Pochi dettagli circolano per il momento sulla trama di Bill & Ted Face the Music.

Oltre a Reeves, Winter e Sadler nel cast troviamo anche Anthony Carrigan, Scott Mescudi, Beck Bennett, Erin Hayes e Jayma Mays.

Il film è diretto da Dean Parisot. Jillian Bell è nel cast mentre Keanu Reeves si è mostrato ingrassato e senza barba nelle prime immagini dal set del film.