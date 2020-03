William Hurt è Red Hulk in un meraviglioso fan poster

Nell'attesa che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus COVID-19, i fan dei film dei Marvel Studios stanno passando il tempo come possono e uno di questi si è divertito a immaginare William Hurt nei panni di Red Hulk realizzandone un fan poster.

L'attore è ancora parte integrante del Marvel Cinematic Universe nei panni di Thaddeus Ross, apparso per la prima volta nel secondo film del filone, ovvero L'incredibile Hulk con Edward Norton nei panni del personaggio principale, prima che questi venisse sostituito da Mark Ruffalo; Hurt è poi ricomparso nel ruolo sia in Captain America: Civil War, che nel dittico Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, mentre la sua ultima apparizione è nell'imminente Black Widow, la cui data d'uscita è stata rinviata a data da destinarsi proprio per l'attuale emergenza sanitaria.

Il fan ha quindi realizzato il poster re-immaginando l'attore nei panni di Red Hulk, dove possiamo notare anche la celebre caratterizzazione del titolo in The IncREDible Hulk. Si tratta del celebre personaggio simile in tutto e per tutto a Hulk, ma dotato di un'intelligenza sviluppata e crudele. Oltre a Thaddeus Ross, il villain è stato incarnato anche da altri personaggi come Robert Maverick comparso nella serie U.S. Avengers.

Come dicevamo, Black Widow è stato rimandato e non sappiamo ad oggi quando potrà uscire nelle sale. Recentemente, è stata diffusa una nuova immagine di Red Guardian, il personaggio interpretato dal David Harbour di Stranger Things.

