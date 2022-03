William Hurt: le reazioni del mondo di Hollywood alla scomparsa dell'attore Premio Oscar

Immediata la reazione di Hollywood, con messaggi diffusi sui social da attori come Mark Ruffalo, Patton Oswalt, Topher Grace, Russell Crowe che potete leggere comodamente nei post pubblicati in calce a questa news. Negli ultimi anni, Hurt era parte integrante dell'Universo Cinematografico Marvel nei panni del Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross , acerrimo nemico dell’Hulk con Edward Norton. Aveva ricoperto il ruolo da L'incredibile Hulk nel 2008 comparendo anche negli ultimi due film sugli Avengers, Infinity War e Endgame; l'ultima volta nei panni di Ross è stata in Black Widow nel 2021. Hurt vinse il Premio Oscar come miglior attore per Il bacio della donna ragno nel 1986.

"È con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore Premio Oscar, il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72esimo compleanno. È morto serenamente, circondato dai suoi cari, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento", così il figlio Will Hurt Jr. nell'annunciare al mondo la scomparsa del padre. Hurt nel 2018 aveva rivelato di avere un cancro terminale alla prostata che si era nel frattempo diffuso alle ossa, quindi la morte è da attribuirsi al degenerare della malattia.

Rest In Peace to an amazing talent William Hurt, beloved Thaddeus “Thunderbolt” Ross in our Marvel Cinematic Universe. pic.twitter.com/ituAUTRbsq — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 13, 2022

Grateful that I had the opportunity to work with William Hurt. I admired his acting so much and watching his commitment in person was remarkable. My thoughts are with his family. pic.twitter.com/faDLANuq2E — Topher Grace (@TopherGrace) March 13, 2022

Wow, another Major loss to the acting community. Great actor. Great mind. RIP https://t.co/aKu8NWLgaz — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) March 13, 2022

William Hurt was a beyond brilliant film & stage actor, and then he went and guested on @TheKOQ and was so deadpan, low-key hilarious. “This is good cake. And I’m not a cake guy.” RIP pic.twitter.com/3CnnjZDmYz — Patton Oswalt (@pattonoswalt) March 13, 2022

William Hurt has passed. On Robin Hood, I was aware of his reputation for asking character based questions, so I had compiled a file on the life of William Marshall. He sought me out when he arrived on set. I handed him the stack. Not sure if I’ve ever seen a bigger smile. RIP. — Russell Crowe (@russellcrowe) March 13, 2022