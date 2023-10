William Friedkin: 'Sarò uno spirito e perseguiterò il regista de L'esorcista: Il credente'

William Friedkin è venuto a mancare qualche mese fa e non avrà la possibilità di vedere L'esorcista: Il credente, nuovo film di David Gordon Green che sarà un sequel diretto de L'esorcista del 1973, ma l'inimitabile autore ha lanciato un messaggio dalla tomba.

In occasione della scomparsa di William Friedkin, infatti, lo scrittore e critico cinematografico Ed Whitfield ha pubblicato sui suoi profili dei social network X e Facebook un messaggio che l'autore gli aveva comunicato qualche tempo prima. Si legge nel post: "William Friedkin una volta mi disse: 'Ed, ma lo sai che il ragazzo che ha realizzato quei nuovi sequel di Halloween sta per fare un nuovo film che sarà il sequel diretto del mio film, il mio L'esorcista? Esatto, il mio film sta per avere un seguito realizzato dall'uomo che ha fatto Pineapple Express. Non voglio essere presente quando ciò accadrà. Però se il mondo degli spiriti esiste davvero e avrò la possibilità di tornare indietro dall'aldilà, sappi che ho intenzione di possedere il corpo di David Gordon Green e rendere la sua vita un vero inferno!".

L'esorcista: Il credente uscirà in Italia da domani 5 ottobre, e per il bene di David Gordon Green farà meglio a convincere la critica e il pubblico di tutto di questo mondo...e anche dell'altro mondo.

Per altri contenuti guardate il trailer di The Caine Mutiny, l'ultimo film diretto da William Friedkin.