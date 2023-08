William Friedkin, il ricordo di Francis Ford Coppola: 'Non godrò più della sua compagnia'

Questa settimana è venuto a mancare William Friedkin, l'immortale regista dI Vivere e Morire a LA e L'esorcista, e tramite i social è arrivato ora il ricordo commosso del collega Francis Ford Coppola.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, in queste ore Francis Ford Coppola è tornato sulla sua nuova pagina Instagram per rilasciare una dichiarazione in omaggio al collega, in cui si legge:

"William Friedkin è stato il mio primo amico tra i registi della mia generazione e sono addolorato per la perdita di quello che considero un compagno di vita a cui ho voluto molto bene. I suoi successi nel cinema sono straordinari e unici, ed è anche l'unico collega che conoscevo il cui lavoro ha effettivamente salvato la vita di un uomo (THE PEOPLE VS PAUL CRUMP). Il lavoro di Billy rappresenta una vera pietra miliare nel Cinema, una lista che non sarà mai dimenticata: certamente THE FRENCH CONNECTION, THE EXORCIST e SORCERER, ma tutti i suoi film sono vivi e pulsano del suo genio. Scegliete uno a caso e rimarrete comunque sbalorditi: la sua personalità amabile e irascibile nascondeva un uomo bello, brillante e profondo: è molto difficile accettare che non mi godrò mai più la sua compagnia, ma sarà sostituita dal suo lavoro."

Qui sotto il post originale pubblicato su Instagram da Francis Ford Coppola.