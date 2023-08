William Friedkin è morto, il regista de L'Esorcista aveva 87 anni

Il mondo del cinema incassa oggi un altro colpo difficile da digerire: è stata infatti confermata pochi minuti fa la notizia della morte di William Friedkin, il regista che ha cambiato per sempre la storia della settima arte regalandoci gioielli horror come L'Esorcista e pietre miliari del poliziesco come Il Braccio Violento della Legge.

Prossimo a presentare a Venezia il suo The Caine Mutiny Court-Martial, Friedkin è scomparso all'età di 87 anni, come confermato da Stephen Galloway, caro amico del regista e della moglie Sherry Lansing: le cause della morte, avvenuta nella casa del regista a Los Angeles, non sono state rese note, ma è presumibile che si tratti di un decesso dovuto a cause naturali.

Parte di quella famiglia di registi che nel corso degli anni '70 diede una svolta decisiva al modo di intendere la settima arte, Friedkin conobbe la grande notorietà prima nel 1971 grazie a Il Braccio Violento della Legge, che gli valse un'Oscar e un Golden Globe per la Miglior regia, per poi entrare definitivamente nella storia soltanto due anni dopo grazie al già citato L'Esorcista. Dirgli addio proprio nell'anno in cui Linda Blair è prossima a tornare nel ruolo di Regan nel sequel di David Gordon Green non può, se possibile, che fare ancora più male.