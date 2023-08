William Friedkin ha girato un ultimo film prima di morire, sarà proiettato a Venezia 2023

Oltre ai 5 capolavori della filmografia di William Friedkin, vogliamo ricordarvi che il leggendario regista tornerà prossimamente al cinema con il suo ultimo film, The Caine Mutiny Court-Martial.

Il film, la cui anteprima mondiale è prevista per settembre 2023 in occasione dell'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, è un adattamento dell'omonima opera teatrale in due atti scritta da Herman Wouk, a sua volta basata sul romanzo 'The Caine Mutiny' scritto dallo stesso autore e vincitore del Premio Pulitzer nel 1951: la storia di un ufficiale di marina che viene processato per ammutinamento dopo aver preso il comando della nave dal suo capitano, che lui riteneva stesse agendo in maniera instabile rischiando di mettere in pericolo sia la nave che il suo equipaggio.

The Caine Mutiny Court-Martial avrà per protagonista Kiefer Sutherland e includerà nel cast anche Jason Clarke, Jake Lacy e Monica Raymund. Per uno scherzo del destino, inoltre, fa parte del film anche Lance Reddick, star di John Wick venuta a mancare negli scorsi mesi all'età di 60 anni. Inoltre, William Friedkin sarà a Venezia 2023 anche con l'edizione restaurata de L'esorcista, nella sezione Venezia Classici.

Nel corso della sua carriera, nel 2013 il regista era stato premiato col Leone d’Oro alla carriera, con la motivazione di aver contribuito in maniera rilevante e rivoluzionaria a quel profondo rinnovamento del cinema americano che è stata la Nuova Hollywood: "Friedkin ha rivoluzionato due generi popolari come il poliziesco e l’horror inventando di fatto il blockbuster moderno con Il braccio violento della legge e L’esorcista", recitava il comunicato.

The Caine Mutiny Court-Martial non ha ancora una data d'uscita nelle sale, ma vi terremo aggiornati.