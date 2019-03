Willem Dafoe riceverà il Romics d'Oro alla prossima edizione della fiera

Gli organizzatori del Romics hanno annunciato che Willem Dafoe, grande interprete di pellicole come Platoon, Spider-Man e il recente Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità, film per cui è stato nominato agli scorsi premi Oscar, riceverà il Romics d'Oro Cinema durante la venticinquesima edizione della fiera.

Nella sua carriera Dafoe ha recitato in più di 100 film e ha collaborato con registi quali, tra gli altri, David Cronenberg, Martin Scorsese, Wes Anderson, David Lynch, Werner Hertzog e Spike Lee. Grazie alle sue performance ha ottenuto 4 nomination agli Oscar e un Orso d'Oro alla carriera a Berlino.

Oltre al film su Van Gogh, l'attore nel 2018 ha partecipato anche ad Aquaman, il film di James Wan che si è imposto come il film di maggior successo della storia della DC. Nel film Dafoe interpretava Vulko, mentore e figura paterna del protagonista che ha avuto nella trama un peso molto rilevante. L'attore potrebbe riprendere il ruolo di vulko nel già annunciato sequel di Aquaman.

Dafoe sarà presente al Romics e parteciperà ad un incontro con il pubblico che spazierà da temi quali "creare un perfetto antagonista" al "corretto approccio allo script" e il "lavorare con la voce". Un appuntamento che si rivela essere imperdibile non solo per i giovani aspiranti attori ma anche per chi vuole ascoltare trucchi e suggerimenti da uno dei grandi del mestiere.



Ricordiamo che in futuro Dafoe parteciperà al nuovo film di Paul Schrader, intitolato Nine Men From Now, al fianco di Ethan Hawke.