Willem Dafoe ha recitato insieme a 2000 topi veri per una scena di Nosferatu

Willem Dafoe si è detto estasiato da Nosferatu di Robert Eggers nei giorni scorsi, ma in una nuova intervista promozionale con Entertainment Weekly ha svelato un retroscena alquanto disgustoso in merito alle riprese del film.

La star di Spider-Man: No Way Home, che nel film L'ombra del vampiro dedicato al regista Friedrich Wilhelm Murnau interpretò l'attore Max Schreck, ovvero il primo interprete di Nosferatu sul grande schermo, è tornato a collaborare con il regista Robert Eggers per la terza volta consecutiva dopo i precedenti The Lighthouse e The Northman, ma per questo nuovo remake di Nosferatu ha dovuto sfidare sé stesso recitando con 2000 veri topi vivi. Lo ha raccontato insieme al regista Robert Eggers, che ha anticipato una scena particolarmente inquietante ambientata in un cimitero...

"Quella sequenza, oltre ad essere illuminata da fiamme vere, include anche 2.000 topi veri, il che è stato impegnativo ma anche molto divertente", ha detto Eggers. Lo sceneggiatore-regista ha detto di aver immaginato il personaggio di Willem Dafoe come una sorta di Sherlock Holmes, il che farebbe di Wilhelm Sievers, il personaggio interpretato da Ralph Ineson, il 'suo' Watson.

Ricordiamo che Nosferatu include nel cast anche Bill Skarsgaard,Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Simon McBurney. Il film uscirà il giorno di Natale, il 25 dicembre 2024. Per altri contenuti guardate la prima immagine dell'inquietante vampiro Nosferatu.