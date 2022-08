Willem Dafoe e Lily James nell'italiano Finalmente l'Alba, dal creatore de L'Amica Geniale

Quando le maestranze italiane riescono a legarsi a progetti di respiro internazionale e viceversa, fa sempre molto piacere. Ora Saverio Costanzo, creatore del successo internazionale L'Amica Geniale arrivato persino su HBO Max, dirigerà per il cinema Finalmente l'Alba con protagonisti Willem Dafoe e Lily James (Pam & Tommy).

È tale il respiro internazionale di questo progetto, che la prima a rivelare i contorni di Finalmente l’Alba non è neanche una testata italiana. Piuttosto, una delle principali d’oltreoceano: Deadline. Anche per questo motivo però, i dettagli offerti sono piuttosto ridotti. Per ora sappiamo che alla regia del progetto figura Saverio Costanzo, con qualche esperienza di cinema alle spalle – la più nota probabilemente per La solitudine dei numeri primi – ma soprattutto con notevole credito agli occhi del pubblico statunitense grazie al successo internazionale de L’Amica Geniale.

Vi basti sapere che la serie Rai è sbarcata addirittura su HBO Max e che la misteriosa autrice dei romanzi da cui è tratta, Elena Ferrante, è stata inserita nel 2016 dalla rivista Time nella lista delle 100 figure più influenti al mondo. Questo permette a Costanzo di guadagnarsi due protagonisti d’eccezione: oltre a Willem Dafoe, sempre più stretto alle produzioni indipendenti italiane grazie al lavoro con Abel Ferrara nonché al suo trasferimento nel Bel Paese – attualmente abita a Roma in compagnia della moglie – anche la Lily James reduce dal successo Hulu di Pam & Tommy.

Finora non si ha alcun dettaglio di trama né su chi stia curando la sceneggiatura (o l’adattamento, nel caso in cui si tratti di una trasposizione da opera letteraria). Le poche altre informazioni riguardano altri due interpreti (Rachel Sennott e Rebecca Antonac) e la tabella di marcia: le riprese dovrebbero iniziare proprio in Italia nelle prossime settimane. Ovviamente vi terremo aggiornati non appena nuovi dettagli del progetto affioreranno.