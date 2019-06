Anche Willem Dafoe diventa Joker in una nuova fanart!

L'attesa per il primo standalone sul Joker è alle stelle: le reazioni alle prime immagini di Joaquin Phoenix nei panni del celebre villain di Batman sono state generalmente positive, ma ai fan, si sa, piace volare con l'immaginazione.

Nonostante le aspettative piuttosto alte per il Joker di Phoenix, dunque, gli utenti dei social hanno cominciato a scatenarsi immaginando una pletora di attori famosi indossare l'iconico trucco del personaggio già interpretato da Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto.

Ultimamente era toccato a Jim Carrey, grazie ad una fanart che aveva riscosso anche un certo successo: in molti hanno provato rammarico per non aver mai potuto vedere un Joker realmente interpretato da Carrey, le cui doti istrioniche unite al viso di gomma avrebbero certamente dato vita ad una performance memorabile.

Ad aggiungersi alla lista arriva adesso un altro attore capace di dar vita ad interpretazioni inquietanti come poche: parliamo di Willem Dafoe, il cui disturbante sorriso a trentadue denti fa bella mostra di sé in questa foto che lo ritrae truccato di tutto punto, dai capelli verdi al pallore del viso.

Cosa ne pensate? Avreste preferito un Joker interpretato da Dafoe o siete comunque curiosi di godervi quello, comunque davvero promettente, di Phoenix? Gli addetti ai lavori, comunque, non hanno dubbi: per le interpretazioni di Joaquin Phoenix e Robert De Niro in Joker si parla già in chiave Oscar.