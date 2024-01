Willem Dafoe era geloso di Mark Ruffalo per il suo ruolo in Povere creature!

A volte durante la lavorazione di un film ti rendi conto che forse la parte del tuo collega ti piace fin troppo: è successo a Willem Dafoe che era un po' geloso di Mark Ruffalo per il suo ruolo in Povere creature!, ma ora vi raccontiamo com'è andata.

Durante un'intervista promozionale per il nuovo film di Yorgos Lanthimos (qua la nostra recensione di Povere creature!) è stato chiesto a entrambi se ci fossero stati dei momenti in cui erano gelosi di quello che l'altro ha potuto fare. Willem Dafoe ha confermato subito di sì, dicendo in maniera scherzosa che era geloso del ruolo di Mark Ruffalo, soprattutto per quello che ha potuto fare.

"Mi faceva ridere tutto il tempo durante le prove" ha detto Dafoe, pensando che quella era davvero una parte bellissima per Mark Ruffalo e soprattutto che non l'aveva mai visto in quelle vesti. Però era convinto che non avrebbe fatto proprio così nel film, non come nelle prove (il personaggio di Mark Ruffalo infatti è una sorta di dandy spregiudicato molto sopra le righe).

Lo stesso Ruffalo si è detto geloso di Willem Dafoe, perché secondo lui il personaggio dell'attore ha invece il cuore e l'anima di Povere creature!, mentre invece lui aveva una parte più divertita ma sicuramente non proprio positiva. Anche se Dafoe è quello che si è divertito di più visto che Mark Ruffalo pensava che Oscar Isaac gli avrebbe rubato il ruolo in Povere creature.

E a voi è piaciuto il ruolo di Mark Ruffalo? O avete preferito Willem Dafoe? Diteci la vostra nei commenti!