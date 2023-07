Willem Dafoe compie 68 anni: 'In Italia hanno una percezione diversa di me'

Il rapporto tra Willem Dafoe e l'Italia è molto più intimo di quello che la maggior parte del pubblico può pensare. L'attore, che vive in Italia da anni, è sposata con la regista ed attrice Giada Colagrande. Nonostante viva in città da anni, l'interprete ha ammesso di avere diverse difficoltà con l'italiano.

L'italiano non è una lingua semplice ed è un dato di fatto. Molti attori americani hanno ammesso molte volte che per imparare delle scene in lingua molto spesso si sono affidati ai suoni o hanno imparato a memoria senza capire. In occasione dei suoi 68 anni, ricordiamo ciò che lega a doppio film Willem Dafoe con l'Italia, in particolare con Roma. L'attore da quasi 20 anni è sposato con Giada Colagrande talentuosa regista e attrice.

"Vivo a Roma ormai da quindici anni, anche se non in modo continuativo. Sono venuto come un immigrato, lotto per imparare la lingua, la percezione che qui gli altri hanno di me è diversa" ha raccontato Dafoe in una intervista rilasciata a Repubblica qualche anno fa. L'attore aveva dichiarato quanto secondo lui l'Italia avesse preso il covid molto più sul serio rispetto agli USA, riuscendo ad uscire dal baratro della pandemia prima del previsto. "Sono lento ad imparare la lingua e quando interagisco con gli altri in italiano a loro arriva una versione di me come fossi un bambino di sei anni e questo ti mette in una posizione di umiltà, è una sfida alla tua sicurezza, all'identità consolidata che ti dà autostima" ha concluso.

