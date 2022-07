Willem Dafoe compie 67 anni: 'Una volta era ritenuto volgare parlare di incassi'

Buon compleanno, Willem Dafoe! Mai banale nelle sue interpretazioni e nelle sue uscite, l'attore di Spider-Man e L'Ultima Tentazione di Cristo spegne oggi 67 candeline: per l'occasione abbiamo deciso di celebrarlo ricordando una delle sue dichiarazioni più esplicative per quanto riguarda il suo modo di intendere il cinema e non solo.

Parlando delle possibilità di successo di un film, Dafoe disse: "Sono un tipo ottimista. Se un film è buono spero che abbia successo, ma stando a ciò che sappiamo questo non è sempre vero, bisogna considerare i gusti della gente, la distribuzione, la pubblicità, un sacco di cose. [...] Questo mi rende felice? No, perché se un film è bello o interessante vuoi condividerlo. Ma è vero, il gusto non è una colpa. Certe volte fai un film davvero interessante che, però, non è per tutti".

L'attore proseguì, approfondendo il discorso sull'importanza attribuita agli incassi: "Ma questa è una società capitalista, quindi ogni cosa ha valore in base a quanto vende. Nonostante abbiamo una cultura popolare molto forte, le radici della nostra cultura sono deboli, quindi finiamo per enfatizzare il valore di un film in base al suo successo. Qualche anno fa sarebbe stato volgare parlare sui giornali degli incassi di un film. Ora il New York Times lo fa, e per le persone interessate al cinema e all'arte è una cosa di grande importanza".

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con il punto di vista del buon Willem? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, troviamo le parole di Dafoe sul suo ritorno in Spider-Man: No Way Home.