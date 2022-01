Willem Dafoe è con Chris Redd e Katy Perry in un divertente sketch per SNL!

Willem Dafoe è tornato nello Spider-Verse nell'ultimo film del MCU: No Way Home. Se ricordate, infatti, Dafoe interpretava Norman Osborn/ Green Goblin nelle pellicole di Sam Raimi, e ha deciso di vestire ancora una volta i panni del personaggio. Questo, insieme ai suoi altri lavori, lo ha portato a SNL, per cui ha appena realizzato uno spot.

Nello spot in questione Dafoe funge da vero protagonista. Infatti è lui a parlare per primo, con i partner Katy Perry e Chris Redd che intervengono solo dopo le sue parole. I tre provano più volte a rifare lo sketch, fino a che Dafoe non diventa inquietante pei suoi due colleghi. E dire che non lo hanno visto nei panni di Green Goblin!

Come sappiamo al termine dello scorso anno Saturday Night Live ha concluso con una nota cupa. Infatti l'arrivo della variante Omicron ha creato non pochi problemi, costringendo lo show a dare vita a un episodio piuttosto scarno, con Paul Rudd e una piccola troupe, senza ospiti musicali e con segmenti pre-registrati. Il programma si è però ripreso alla grande dopo la pausa natalizia, accogliendo star come Ariana DeBose e Will Forte negli episodi di apertura.

Adesso tutti attendono la puntata con Willem Dafoe, mentre riguardano questo divertente spot, che troverete in cima all'articolo.