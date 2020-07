Willem Dafoe, l'attore festeggia il compleanno a Taormina, e il sindaco gli fa gli auguri

Prima di sbarcare al Como Film Nights con The Lightouse, Willem Dafoe ha partecipato al Filmfest e ha deciso di prolungare la sua permanenza in Italia per festeggiare un compleanno tra le bellezze di Taormina.

Quale miglior teatro per spegnere le sessantacinque candeline ? Ovviamente la sua presenza non è passata inosservata, e il sindaco della città Mario Bolognari non si è fatto attendere: "Ho saputo che Dafoe si è trattenuto a Taormina per poter festeggiare il suo compleanno, proprio oggi. Gli ho inviato un biglietto di auguri a nome della città".

I siciliani sono famosi per la loro ospitalità, e anche stavolta non rinunceranno ad allietare la vacanza della star in ogni modo possibile. Dafoe ha poi uno speciale legame con il Bel Paese: sebbene sia americano e trascorra il suo tempo tra i set in giro per il mondo o a Los Angeles, in realtà possiede anche la cittadinanza italiana e si sposta spesso a Roma.

La sua passione per la cultura nostrana si è fatta sentire anche quando ha interpretato Pasolini nel film di Abel Ferrara, un ruolo che gli ha permesso di avvicinarsi molto ad uno dei suoi scrittori preferiti.

