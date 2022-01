Willem Dafoe ha alluso alla possibilità di interpretare Joker al Saturday Night Live

Sabato scorso, Willem Dafoe è stato il presentatore d'eccezione del Saturday Night Live, accompagnato dall'ospite musicale di turno che stavolta era Katy Perry. Ebbene, nel corso del suo monologo d'apertura, la star di Spider-Man: No Way Home ha alluso a una sua precedente intervista nella quale paventava l'idea di interpretare Joker in un sequel.

Nel corso del rituale monologo d'apertura del Saturday Night Live, Dafoe ha ancora citato il ruolo del Joker affermando che è quello che il pubblico gli suggerisce spesso, il ruolo in cui lo vedrebbe perfetto per una nuova iterazione del personaggio. Basti pensare che la parte che più si avvicina a quella del Joker per Dafoe è stata quella di Goblin in Spider-Man, proprio per le peculiari espressioni facciali dell'attore, il quale ammette di non riuscire proprio a controllare.

Dafoe è quindi tornato sull'argomento Joker poiché qualche settimana fa aveva suggerito una idea geniale per l'eventuale sequel di Joker, che lo vedrebbe far coppia sullo schermo con Joaquin Phoenix: "C'è qualcosa di molto interessante nell'eventualità ci fosse un Joker impostore. Quindi non solo la possibilità di avere due Joker che si sfidano, ma di qualcuno che afferma di essere Joker e che invece non lo è. Questo apre delle possibilità per una storia interessante, in particolare se hai il Joker di Joaquin Phoenix e poi ne hai uno che copia tutto quello che lui ha già fatto. Ho immaginato una cosa del genere. Oltre questo non ho contattato nessuno per parlarne, voi siete i primi".

Proprio Phoenix si era detto aperto a un sequel di Joker se ci sarà la possibilità di continuare a esplorare il personaggio di Arthur: "Non so, da quando avevamo iniziato le riprese abbiamo anche cominciato a... sapete è un tizio interessante. Ci sono alcune cose che potremmo fare con questo tizio e potremmo esplorarne altre. Ma sulla questione se lo faremo mai davvero? Non lo so".

Notizia delle ultime ore, Warner avrebbe tutta l'intenzione di iniziare le riprese di Joker 2 per il 2023.