Will Smith contro Will Smith nella nuova, adrenalinica clip di Gemini Man

Dopo il recente trailer incentrato sulla visione di Ang Lee, IGN ha pubblicato in esclusiva una nuova clip ufficiale di Gemini Man, l'atteso film sci-fi che vedrà Will Smith in un doppio ruolo da protagonista.

Nel filmato Henry Brogen (Will Smith) è alle prese con il suo clone più giovane durante un inseguimento in moto: come potete vedere in calce alla notizia, Smith dovrà darsi da fare per tenere testa a... se stesso.

La pellicola è stata realizzata con effetti visivi inediti grazie alle riprese realizzate in 3D HFR in 60FPS, una tecnica che dona una fluidità all'immagine molto più vicina a quella percepita dall'occhio umano rispetto alla realtà a cui siamo abituati vedere al cinema. Le prime reazioni della stampa hanno parlato di Gemini Man come di un "prodigio tecnico".

Descritto come un action-thriller innovativo, il film racconta la storia di un esperto assassino che all'improvviso diventa il bersaglio di un giovane agente che riesce ad anticipare ogni sua mossa, anche se a questo punto abbiamo capito (forse) di chi si tratta.

Gemini Man vede nel cast anche Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 10 ottobre. Vi è piaciuta questa scena d'azione? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.