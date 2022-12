Will Smith vuole farsi perdonare: regala Apple TV+ a tutto il mondo per Emancipation

Oggi su Apple TV Plus torna Will Smith con Emancipation, nuovo film diretto da Antoine Fuqua, e se temevate di non poterlo vedere perché non abbonati alla piattaforma, l'attore premio Oscar ha la soluzione per voi.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, Will Smith ha deciso di regalare a tutti 2 mesi di Apple TV+ così da permettere anche a chi solitamente non è abbonato alla piattaforma di streaming on demand di recuperare il suo nuovo film, il primo ad uscire dopo lo scandalo degli Oscar 2022. "Dovevo assicurarmi che la mia gente vedesse Emancipation, quindi vi regalerò una prova gratuita di 2 mesi di Apple TV+!! Cliccate sul link in bio", scrive e dice Will Smith nel video pubblicato su Instagram. "Se siete già abbonati", ha aggiunto l'attore, "prestate questa prova gratuita a vostra zia!".

Emancipation è il nuovo film originale di Apple TV+ che vede protagonista Will Smith nei panni di uno schiavo in fuga di nome Peter che è alla ricerca della libertà nelle spietate paludi della Louisiana. Dopo lo schiaffo in diretta TV a Chris Rock durante i 94esimi Academy Awards all'inizio di quest'anno, varie case di produzione impegnate in numerosi progetti con protagonista l'attore hanno cercato di prendere le distanze dal vincitore dell'Oscar, ma Apple è avanti a tutto vapore su Emancipation. Se non possedete un abbonamento ad Apple TV+, oggi è il vostro giorno fortunato.

Per altri approfondimenti, scoprite la storia vera dello schiavo che ha ispirato Emancipation.