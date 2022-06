Will Smith vince il BET Awards per miglior attore (nonostante lo schiaffo agli Oscar)

Will Smith ha vinto il premio come miglior attore ieri sera ai BET Awards. È stato premiato per il suo ruolo da protagonista in King Richard, e il film si è aggiudicato anche il premio per il miglior film. Nel film, diretto da Reinaldo Marcus Green, Smith interpreta Richard Williams, padre e manager delle stelle del tennis Venus e Serena Williams.

Con la vittoria come miglior attore, Smith ha battuto la concorrenza di Adrian Holmes (Bel-Air), Anthony Anderson (Black-ish), Damson Idris (Snowfall), Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth), Forest Whitaker (Respect e Godfather of Harlem), Jabari Banks (Bel-Air) e Sterling K. Brown (This Is Us).

Smith non si è presentato allo show per ritirare il premio. Ha mantenuto un basso profilo dopo gli Oscar - che si sono svolti a marzo - dove ha schiaffeggiato il presentatore Chris Rock sul palco a causa di una battuta che faceva riferimento all'alopecia della moglie, Jada Pinkett Smith. Smith si è scusato per le sue azioni in varie dichiarazioni, tra cui un post pubblicato su Instagram il giorno dopo la cerimonia.

"La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma non sono riuscito a sopportare una battuta sulle condizioni mediche di Jada e ho reagito emotivamente. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non rispecchiano l'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l'Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che erano collegati da ogni parte del mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e con la mia famiglia. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi. Sono ancora un 'work in progress'."