Will Smith vince il 2020: suo il film col maggiore incasso dell'anno

Qual è il film col maggiore incasso del 2020? In molti potrebbero pensare al Tenet di Christopher Nolan, che ha chiuso la sua corsa in piena Pandemia di Coronavirus con 362 milioni di dollari in tutto il mondo, ma purtroppo non è così, dato che a vincere la sfida è stato Bad Boys for Life con Will Smith.

Costato 90 milioni di dollari, il film ha infatti incassato in patria 206 milioni di dollari e 220 milioni di dollari nel resto del mondo, chiudendo la sua corda in sala con la bellezza di 426 milioni di dollari, quasi triplicando il suo budget con spese di marketing incluse.



Il terzo capitolo della saga action creata da Michael Bay ha riportato in scena i protagonisti Marcus e Mike: la storia inizia quando la spietata assassina di un potente cartello messicano, Isabel Aretas, riesce a fuggire da un carcere di massima sicurezza messicano grazie all'aiuto del figlio Armando, ed insieme i due iniziano la loro vendetta contro chi ha incastrato la donna: primo fra tutti - ovviamente - l'odiato poliziotto Mike Lowrey.

Il film è stato accolto bene sia dal punto di vista critico che commerciale, ottenendo non poche fortune al botteghino. Uscito in home video e digitale, poi, Bad Boys for Life è approdato negli scaffali fisici e non in un'edizione che include oltre 50 minuti di funzionalità bonus mai viste prima, tra cui un finale alternativo esclusivo, scene estese ed eliminate, una bobina di esilaranti blooper, una featurette di easter-eggs e molto altro ancora.

