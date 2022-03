Will Smith, il video dello 'schiaffo cinematografico' mostrato a un ragazzo

Che lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock l'avevamo pensato (e sperato, a dirla tutta) durante i primi istanti successivi all'accaduto, per poi tornare inevitabilmente con i piedi per terra e renderci conto di come fosse tutto reale: eppure, a giudicare da un video circolato in rete in queste ore, Smith sa bene come schiaffeggiare per finta.

Non che la cosa debba sorprendere, naturalmente: da attore navigato qual è, la star di King Richard conosce bene i più banali trucchi del mestiere. Dopo esser stato paragonato ad un leader fondamentalista da Pedro Almodovar, dunque, Will Smith ha continuato a catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica grazie ad un recente video in cui lo vediamo mostrare a un ragazzo come prendere a schiaffi un attore sul set.

"Quando io batto le mani, tu gira la testa" dice l'attore al suo partner di scena improvvisato dopo una proiezione del film che gli è valso l'Oscar come Miglior attore protagonista: uno schiaffo innocuo, naturalmente, per un simpatico siparietto che, purtroppo, in seguito alle vicende della scorsa Notte degli Oscar non può che far sorridere per i motivi sbagliati.

La speranza di tutti, naturalmente, è quella di vedere più spesso il Will Smith rilassato e allegro del video in questione, piuttosto che quello infuriato e fuori controllo della cerimonia di premiazione degli Oscar: a proposito di questo triste episodio, intanto, Chris Rock ha parlato dello schiaffo di Will Smith durante il suo ultimo spettacolo.