Will Smith, vecchi dissapori dietro lo schiaffo a Chris Rock? Tutti i retroscena

Le immagini dello schiaffo assestato da Will Smith a Chris Rock durante la scorsa Notte degli Oscar hanno inevitabilmente fatto il giro del mondo in pochi istanti: passato lo sgomento iniziale, però, in tanti hanno cominciato a chiedersi se dietro una reazione tanto eccessiva non possano celarsi delle vecchie ruggini tra i due.

Mentre anche Gabriele Muccino condanna il gesto di Will Smith, infatti, sui social qualcuno comincia a rivangare vecchi episodi che potrebbero, in effetti, aver contribuito a creare un po' di maretta tra Smith e Rock: nel 2016, ad esempio, sempre durante la Notte degli Oscar il comico aveva ironizzato sulla decisione di Jada Pinkett-Smith di boicottare la cerimonia ("È come se io boicottassi le mutandine di Rihanna: non sono stato invitato!"), senza risparmiare una stoccata alla star di King Richard ("Non è giusto che non sia stato nominato, ma neanche che sia stato pagato 20 milioni per Wild Wild West").

Rock, inoltre, non perse occasione per schernire Smith quando quest'ultimo fece gli auguri di compleanno all'ex-moglie sui social: "Wow, hai una moglie davvero comprensiva" furono le parole del comico, che anche allora tirò quindi in ballo Jada Pinkett-Smith. Insomma, l'ex-principe di Bel-Air potrebbe effettivamente aver accumulato da anni un po' di rancore nei confronti del presentatore degli Oscar, magari acuito anche dalle tante battute sul suo matrimonio aperto sopportate negli ultimi tempi. Staranno davvero così le cose? Chi può dirlo! Vediamo, intanto, in che modo Jaden Smith ha commentato il gesto di suo padre.