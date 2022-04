Will Smith, prima uscita pubblica dopo gli Oscar: in India per un viaggio spirituale

Ci chiedevamo quando e dove avremmo rivisto Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock, che l'ha fatto sparire dai radar e dai social per settimane. Oggi lo ritroviamo in India, apparentemente solo, per un viaggio spirituale che lo porterà a incontrare un guru locale che aveva già visitato in passato. È la sua prima uscita pubblica.

Un nuovo capitolo si aggiunge al triste siparietto che ha reso l’ultima edizione degli Oscar 2022, al contempo, la più chiacchierata ma anche la meno memorabile, almeno sotto l’unico punto di vista che avrebbe dovuto contare ed è finito invece in ultima pagina: il cinema. Con tutta sincerità avremmo preferito commentare con voi la vittoria di CODA a Miglior Film o celebrare quella di Drive My Car eletto Miglior Film Straniero. Ma il gesto dell’attore ormai Premio Oscar per King Richard sul palco del Dolby Theatre ha avuto conseguenze serie e forse anche inaspettate, per la gravità con cui si stanno abbattendo su Will Smith.

Prima i tanti progetti futuri che si sta vedendo cancellati, bloccati o sottratti dalle produzioni cinematografiche; poi il daspo decennale da qualunque cerimonia degli Academy Awards dai quali si era già dimesso, cosa che gli ha permesso però di tenersi la statuetta; infine le voci su un divorzio alle porte con Jada Pinkett Smith. Senza voler giustificare nulla, il carico deve essere stato notevole per l’attore, tanto da spingerlo a recarsi in India per sottoporsi a un viaggio spirituale. Smith è stato infatti avvistato, apparentemente non accompagnato, all’aeroporto di Mumbai, con la sua prima apparizione pubblica dopo l’after-party degli Oscar.

È andato lì per visitare il guru Sadhguru, che aveva già incontrato in passato in un momento di bisogno: la foto che lo ritrae in preghiera risale a quel viaggio. All’aeroporto si è intrattenuto e ha scattato foto con alcuni fan, mentre dall’altra parte dell’oceano, invece, anche la madre di Chris Rock ha condannato il gesto. Visibilmente in ritardo.