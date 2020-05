Will Smith, la tragica idea di fare di After Earth una saga stile Harry Potter e Marvel

Will Smith voleva che After Earth diventasse un'esperienza transmediale in grado di rivaleggiare con il franchise del Marvel Cinematic Universe o la saga di Harry Potter.

Il film di M. Night Shyamalan, che è stato uno dei più grossi fallimenti della carriera della star, originariamente era stato pensato per rivaleggiare con saghe come Star Wars e Il Signore degli Anelli, con questo retroscena raccontato da Ben Fritz nel suo eccellente libro The Big Picture: The Fight for the Future of Movies.

Fritz ha trascorso innumerevoli ore ad esaminare i documenti trapelati a seguito dell'hacking della Sony nel 2014 e, di conseguenza, ha potuto ricostruire una marea di dietro le quinte di Sony Pictures, e nel caso di After Earth ha scoperto la vastità delle ambizioni di Will Smith. A quanto pare la star aveva fiutato il desiderio del pubblico per i franchise, e ha lavorato con un team di scrittori per creare una bibbia di 294 pagine che descrivava in dettaglio mille anni di storia del mondo di After Earth.

"Ogni generazione scopre un mondo che si collega a loro a livello viscerale ed emotivo ... il loro desiderio di scoprire quel mondo è infinito e man mano che invecchiano, l'attrazione continua a diventare più forte. Star Trek, Star Wars, Indiana Jones, Il Signore degli Anelli e Harry Potter hanno raggiunto quel livello di statura, e ora faremo la stessa cosa con After Earth", si legge nei documenti.

Il celebre attore non si è avvicinato alla Sony con il trattamento per un singolo film, ma ha fornito anche piani dettagliati per un sequel, una serie tv live-action, una serie animata, una webserie, un videogioco, altri prodotti di consumo, attrazioni per un parco a tema, documentari, fumetti, perfino un programma educativo in collaborazione con la NASA e un social network con marchio AE! Smith intendeva creare un'esperienza incredibilmente coinvolgente, che avrebbe usato gli elementi transmediali per diventare il centro della vita online dei fan.

Come ha osservato Fritz, tuttavia: "Non ci sono stati sequel, programmi TV, videogiochi, profumi e social network. Il fallimento fu devastante per Smith, che non solo recitò e produsse il film, ma ottenne anche il suo primo credito di sceneggiatore in assoluto per quel film. Ci credeva davvero".

Il fallimento fu doppio, dato che l'attore si sentì perfino in colpa per avervi coinvolto il figlio Jaden: "Mio figlio è stato coinvolto in After Earth", sottolineò in un'intervista, "e ce l'ho portato io. È stato lancinante."

Per altri approfondimenti scoprite le reazioni della moglie di Will Smith alla quarantena e recuperate la nostra recensione di Bad Boys 3.