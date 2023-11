Will Smith ha tradito Jada Pinkett Smith con Duane Martin? 'È ridicolo'

La vita privata di Will Smith non sembra destinata a trovare pace sul breve termine: l'attore di Io Sono Leggenda e Bad Boys ha ancora gli occhi del mondo del gossip puntati addosso, e in particolare in questi ultimi giorni è stato al centro di alcune voci circa un presunto rapporto omosessuale intrattenuto con un collega.

Dopo aver risposto all'intervista di Jada Pinkett Smith, durante la quale l'ex-moglie dell'attore ha chiarito il suo punto di vista sulla loro relazione e sullo scandalo della Notte degli Oscar, Smith ha infatti dovuto smentire l'indiscrezione lanciata da un suo ex-assistente, secondo il quale la star de Il Principe di Bel-Air avrebbe avuto una storia con Duane Martin.

"Lasciatemelo dire, è ridicolo, ok? E non ha senso" sono state le uniche parole con le quali Will Smith ha commentato le voci che in questi ultimi giorni hanno fatto sì che l'attenzione dei fan si concentrasse nuovamente (qualora avesse mai smesso di farlo) sulle sue tribolate vicende private. Vedremo se l'ex-assistente di Smith avrà qualcosa da ridire, o se Duane Martin stesso vorrà in qualche modo dire la sua sulla questione: certo è che il momento in cui Will Smith potrà starsene un po' lontano dai riflettori sembra essere ancora molto, molto lontano.