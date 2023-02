Will Smith torna a vincere a Hollywood! Premiato come miglior attore ai NAACP Awards 2023

Will Smith ha vinto il suo primo (e unico) premio in questa stagione per il ruolo da protagonista nel nuovo film Apple TV Plus Emancipation, che gli è valso il riconoscimento di miglior attore dell'anno ai NAACP Awards 2023.

I premi, istituiti nel 1967 dalla National Association for the Advancement of Colored People e pensati per premiare esclusivamente gli artisti di colore, segnano la prima vittoria ufficiale di Will Smith dagli Oscar 2022, quando a poche ore dalla vittoria dell'Oscar 2022 come miglior attore protagonista per King Richard la star venne espulsa dall'Academy a causa dell'ormai celeberrimo schiaffo a Chris Rock: in questa edizione dei NAACP Awards, Smith ha superato la concorrenza dei colleghi Daniel Kaluuya ("Nope"), Jonathan Majors ("Devotion"), Joshua Boone ("A Jazzman's Blues") e Sterling K. Brown ("Honk for Jesus. Save Your Soul").

Ricordiamo che, dopo mesi passati lontani dalla luce dei riflettori, Will Smith sta preparando il suo grande ritorno a Hollywood, con l'annuncio di Bad Boys 4 e Io sono leggenda 2 in produzione. L'attore comunque non sarà presente agli Oscar 2023, le cui nomination hanno totalmente rigettato il dramma-action sullo schiavismo diretto da Antoine Fuqua e distribuito in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV Plus.

