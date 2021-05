Will Smith torna a sfoggiare la pancetta: 'Ma ora voglio stare meglio!'

La quarantena ha avuto effetti devastanti praticamente su chiunque, anche sulle sempre perfette e impeccabili star di Hollywood: la dimostrazione ce l'ha fornita nelle ultime ore Will Smith, che non ha avuto paura di mettere in bella mostra i risultati della vita sedentaria portata avanti nel corso dell'ultimo anno.

La star di Io Sono Leggenda si è mostrata in pessima forma su Instagram, ammettendo senza troppi problemi di essersi lasciata andare un po' troppo. Niente paura, però: il buon Will ha già voglia di rimettersi in pista, almeno a giudicare dal suo nuovo post.

Con l'ironia che da sempre lo contraddistingue Smith ha infatti postato su Instagram un breve video (con tanto di sottofondo musicale targato Pussycat Dolls) che lo ritrae ancora volta in mutande e con la pancia bene in vista: "Questo è il fisico che mi ha portato avanti per un'intera pandemia e per un'infinità di giorni passati a bazzicare per la dispensa. Io amo questo corpo, ma ora voglio sentirmi meglio. Niente più muffin a mezzanotte... È finita! Tornerò nella MIGLIOR FORMA DELLA MIA VITA!" ha annunciato il nostro.

Da parte nostra, insomma, non possiamo che fare un grande in bocca al lupo al nostro Will: siamo sicuri che con la giusta dose di testardaggine riuscirà a raggiungere il risultato sperato! Recentemente, intanto, lo stesso Will Smith ha condiviso un suo esilarante ritratto.