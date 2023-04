Will Smith torna sul set e annuncia: 'Bad Boys 4 sta arrivando'

Bad Boys 4 è vivo, sta bene e fa parlare di sé. Durante il CinemaCon un video delle due star del franchise creato da Jerry Bruckheimer ha animato lo stand Sony aggiornando i fan presenti sullo stato dei lavori del nuovo film con Will Smith e Martin Lawrence.

Bad Boys 4 segna prima di tutto il ritorno di Will Smith su un set cinematografico dopo lo schiaffo a Chris Rock alla premiazione degli Oscar 2022: in fondo il nuovo capitolo di una delle saghe che lo ha consacrato come star mondiale sembra l’occasione perfetta per il protagonista di Independence Day di tornare sulle scene in un ambiente favorevole e in qualche modo rilassato.

Smith ha parlato direttamente ai fan presenti alla convention con un video dal set del film diretto da Adil El Arbil e Bilall Fallah ostentando la personalità comica e sicura di sé che lo accomuna con il suo personaggio Mike Lowrey: “Siamo sul set. Ci dispiace non essere là. Ma siamo felici di non essere là perché stiamo qua e ci pagano per esserci. Quindi siamo felici di essere qui e non lì”.

Quindi ha continuato: “Bad Boys 4 sta arrivando. Siamo eccitati e fomentati! Siamo alla quarta settimana di riprese!”.

Quindi Smith e Lawrence hanno presentato il presidente di Sony Motion Pictures Group Josh Greenstein che si è complimentato con lo studio per non aver mai rinunciato alle uscite nelle sale negli ultimi due anni.



Ancora non ci è dato di conoscere il plot di Bad Boys 4 e per quanto ci riguarda ci basta sapere che i due protagonisti torneranno in una nuova missione per non stare nella pelle: le parole di Martin Lawrence a proposito di Bad Boys 4 non possono, in tal senso, che aumentare l’hype degli appassionati.