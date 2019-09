Will Smith e Tom Holland nel nuovo trailer di Spie Sotto Copertura

Pochi minuti fa la Disney e 20th Century Fox hanno pubblicato su YouTube il nuovo trailer di Spie Sotto Copertura, nuovo film d'animazione prodotto dalla Blue Sky Studios con protagonisti Will Smith e Tom Holland.

Come al solito, potete visionare il filmato promozionale comodamente all'interno dell'articolo:

Spie Sotto Copertura è ambientato in un mondo dove regna lo spionaggio internazionale. Will Smith (Gemini Man, Aladdin, Men in Black), da la voce a Lance Sterling, la spia più figa del mondo, affascinante, cool e pieno di abilità straordinarie. Praticamente il contrario di Lance è invece Walter, a cui presta la voce Tom Holland (Spider-Man: Homecoming, Avengers: Endgame, Civiltà Perduta), un giovane genio introverso. Ciò che gli manca in comunicazione però lo compensa con la creazione di fantastiche invenzioni: lui è la mente dietro gli aggeggi super tecnologici che usa Lance nelle sue missioni.

Ma quando gli eventi prendono una piega inaspettata, Walter e Lance improvvisamente devono trovare un sistema per fidarsi l'uno dell'altro e lavorare insieme.

Il film è diretto da Nick Bruno e Troy Quane, produzione congiunta di Fox Animation, Blue Sky Studios e Chernin Entertainment.

Spie Sotto Copertura arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 25 dicembre.

Per altri approfondimenti, scoprite come il futuro di Blue Sky dipenda dal successo del film oppure recuperate il primo trailer di Spie Sotto Copertura.