Will Smith stupisce tutti con un nuovo video su Instagram in stile Tom Cruise

Will Smith sta per tornare con King Richard. L'attore recentemente si è aperto nella docuserie The Best Shape of My Life, in cui lo seguiamo mentre cerca di raggiungere la "miglior forma [fisica, ma soprattutto mentale] della sua vita". A testimoniare la sua "trasformazione" è un video da lui pubblicato.

In questo post Instagram l'attore sembra essersi ispirato a un celebre collega, Tom Cruise. Nel video lo vediamo, infatti, in cima al Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo. Se ricordate, Cruise, in Mission: Impossible - Ghost Protocol lo aveva scalato apparentemente senza un'imbracatura, scioccando tutti. Will Smith ha ora seguito le sue orme di Cruise e si è seduto in cima all'imponente edificio, proprio come lui.

Il Burj Khalifa è alto ben 828 metri, e la scalata da parte di Smith è una cosa molto inaspettata per i fan. Infatti l'attore di certo non è il tipo che si mette a fare cose spericolate, come invece Tom Cruise. Quest'ultimo, infatti, non solo generalmente non si serve di stuntman, ma fa acrobazie così pericolose che ha dovuto licenziare la sua compagnia di assicurazioni per poter avere il permesso di compierle. Smith, al contrario, si è invece sempre servito di stuntmen.

Tuttavia ultimamente Will Smith ha deciso di abbracciare uno stile di vita più aperto alle nuove sfide, e sicuramente più audace. Ci si chiede, adesso, come potrà stupirci in futuro. Intanto lo aspettiamo al cinema in King Richard, che sarà nelle sale italiane a partire dal 13 Gennaio 2022.