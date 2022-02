Will Smith, la star di Nemico Pubblico: 'Da quando sono famoso non mi sento al sicuro'

Will Smith è uno degli attori più celebri al mondo, lo dimostra anche la nomination agli Oscar 2022, ma a quanto pare, l'attore che questa sera torna in tv con Nemico Pubblico, dopo tanti anni di carriera non è ancora riuscita ad accettare i compromessi che la fama impone.

"Ci sono alcuni giornalisti che si guadagnano da vivere violando i momenti privati ​​delle persone. Non sai mai cosa faranno nè dove saranno. Si piazzano fuori casa tua e si arrampicano sui cancelli e girano nel giardino tentando di scorgere qualcosa dalle tue finestre. Ho preso dei Rottweiler da 70 kg per potermi sentire al sicuro. È un peccato dover vivere così, perché mi piacciono così tanto le persone. Tuttavia, non sai mai quale sarà la loro prossima mossa".

Will Smith ha poi sottolineato di non riuscire a sentirsi molto al sicuro proprio per via di queste continue incursioni nella sua privacy: "Da quando sono famoso non mi sento al sicuro. Devi guardarti intorno tutto il tempo. Ci ero già abituato in quanto nero, ma ora tutto è decuplicato. Ancora non riesco ad accettare l'idea che la fama ti costringa a sacrificare la tua vita privata. Mentre stai per entrare in macchina ti bloccano, nel bel mezzo di una discussione, mentre sei al ristorante e stai mangiando un boccone sei costretto a posare la forchetta per firmare un autografo. Dopo tanti anni, ancora non riesco ad abituarmi a tutto questo".

