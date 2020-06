Will Smith, la star di Men in Black sarà uno schiavo nel thriller Emancipation

Quasi dieci anni dopo aver rifiutato la parte del protagonista in Django Unchained di Quentin Tarantino, Will Smith interpreterà uno schiavo in fuga nel film Emancipation, un thriller descritto come vicino nelle atmosfere più a The Revenant o Apocalypto che a 12 anni schiavo, a cui sembrerebbe più immediato paragonarlo.

Emancipation sarà diretto da Antoine Fuqua, da una sceneggiatura di Bill Collage basata su una storia vera, risalente al 1863. Racconta la storia di Peter, uno schiavo fuggito da una piantagione in Louisiana dopo aver ricevuto una violenta e quasi mortale frustata da uno dei sorveglianti. Dopo la fuga Peter si arruolò nell'esercito unionista, e la sua schiena martoriata fu immortalata in una storica foto, pubblicata nel maggio 1863 dall'Independent e successivamente da Harper Weekly per il numero speciale del 4 luglio.

Will Smith sarà anche tra i produttori del film con la sua Westbrook Studios. Emancipation, più che un classico dramma sulla schiavitù, seguirà le regole del thriller di azione e inseguimento. "La sceneggiatura" ha dichiarato Antoine Fuqua, "ha colpito il mio cuore e la mia anima in tanti modi impossibile da trasmettere, ma che credo possiate capire". Il regista ha poi parlato anche dell'attualità, e di come in questo momento caratterizzato dalle proteste del movimento Black Lives Matter il film giunga tempestivo. "C'è tristezza, c'è rabbia, ma anche amore e speranza e fiducia per quello che vedo stanno facendo i giovani di oggi. Neri, bianchi, marroni, gialli, sono fuori per strada e si battono per il loro futuro. La cosa che mi dà speranza è vedere che non sopportano più la situazione."

Per altri approfondimenti su Will Smith, ecco tutti i suoi record al box office. Dopo aver interpretato il Genio nel live action Aladdin, per molti Will Smith meriterebbe una serie su Disney+.