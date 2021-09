Will Smith, la star di Men in Black confessa:'Volevo i ruoli dati a Tom Cruise'

In un'intervista a GQ, Will Smith ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, spiegando quale fosse il suo obiettivo agli inizi e non solo: tentare di cancellare gli stereotipi razziali in un certo genere di cinema. Smith ha spiegato che ha voluto i ruoli in Independence Day, Hitch e Aladdin, ad uno scopo ben preciso.

"Volevo i ruoli che avreste affidato a Tom Cruise. Volevo essere un supereroe. Raffigurare l'eccellenza nera accanto alle mie controparti bianche" ha spiegato nell'intervista la star di Men in Black. Will Smith ha trionfato al box-office 2020 con Bad Boys for Life, il film che ha incassato di più nel corso dell'anno.

Un motivo strettamente connesso ai suoi rifiuti a ruoli che fossero legati alla schiavitù:



"Nella prima parte della mia carriera... non volevo mostrare i neri in quella luce. Ci ho pensato per la prima volta per Django Unchained. Ma non avevo intenzione di fare un film sulla schiavitù incentrato sulla vendetta" ha dichiarato l'attore.

Fino ad oggi. Will Smith è protagonista della nuova pellicola di Antoine Fuqua, Emancipation, nel ruolo di Peter, uno schiavo fuggito da una piantagione in Louisiana, dopo aver rischiato di morire a colpi di frusta per mano del suo sorvegliante.

In viaggio verso nord per entrare a far parte dell'esercito dell'Unione, Peter dovrà far ricorso alla sua bravura e al suo ingegno, oltre che all'amore per la sua famiglia, per riuscire a sfuggire agli inseguitori.

Nel cast di Emancipation anche Ben Foster e Mustafa Shakir.



