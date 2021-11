Will Smith, la star confessa:'M'innamorai di Stockard Channing in 6 gradi di separazione'

Will Smith ha confessato che in passato s'innamorò della sua co-protagonista Stockard Channing nel film 6 gradi di separazione. In un estratto del suo memoir, la star di Men in Black ha raccontato di aver provato dei sentimenti per la star di Grease, mentre giravano insieme il film del 1993, nonostante fosse già sposato.

All'epoca Smith era già convolato a nozze con la sua prima moglie, Sheree Fletcher, con la quale ebbe il suo primo figlio, Willard Carroll III, conosciuto come Trey Smith.



"Sheree ed io eravamo nei primi mesi del nostro matrimonio, con un bimbo nuovo di zecca, e per Sheree posso immaginare che questa esperienza sia stata a dir poco inquietante. Aveva sposato un ragazzo di nome Will Smith e ora viveva con un ragazzo di nome Paul Poitier [il personaggio di Smith in 6 gradi di separazione]. E come se non bastasse, durante le riprese m'innamorai di Stockard Channing".



Will Smith ha vinto il 2020 al box-office, grazie al successo di Bad Boys for Life. Nel libro prosegue nel racconto:"Dopo che le riprese si conclusero, Sheree, Trey ed io tornammo a Los Angeles. Il nostro matrimonio ebbe un inizio difficile. Mi ritrovai a desiderare disperatamente di vedere e parlare con Stockard".



L'attore ne aveva già parlato in una recente intervista a GQ. Stockard Channing aveva commentato in questo modo la rivelazione:"Trovo che sia molto bello da sentire. Ci piacevamo e ci fidavamo l'uno dell'altro. In realtà è piuttosto raro. Tutto è stato facile dalla prima volta che ci siamo incontrati... Non aveva molte delle cose nevrotiche che la maggior parte di noi ha" ha concluso l'attrice, che per il film di Fred Schepisi ottenne una candidatura al premio Oscar.



Nel cast del film anche Donald Sutherland, Ian McKellen, Mary Beth Hurt, Anthony Michael Hall e Heather Graham.



Poche settimane fa, Will Smith ha rivelato di vivere un matrimonio aperto con la moglie Jada Pinkett Smith.