Will Smith, la star confessa:'Un amico spacciatore mi prestò i soldi per pagare le tasse'

Will Smith

"Non so come funzioni con le tasse qui in Inghilterra ma negli USA la prendono sul serio. Quando lo zio Sam ha voluto i suoi soldi... non mi sono dimenticato, semplicemente non ho pagato. Dovetti vendere tutto, sapevo che l'unica direzione che avrei preso nella mia vita era Los Angeles. Quindi presi in prestito 10.000 dollari da un amico che era un fornitore di prodotti farmaceutici nel quartiere" ha dichiarato l'attore che nel 2020 ha sbancato i botteghini con il suo nuovo film: Bad Boys for Life è salito in vetta alle classifiche del box-office dello scorso anno.



Will Smith all'epoca era completamente al verde e stava per dichiarare bancarotta prima di trasferirsi a L.A. e iniziare a far fortuna come protagonista della serie tv Willy, il principe di Bel-Air.

La presentazione dell'autobiografia insieme all'amico e collega Idris Elba ha permesso a Will Smith di aprirsi totalmente con il pubblico presente e raccontare il motivo per cui ha deciso di scrivere il racconto della sua vita.



"Questa è stata la prima volta in cui ho sentito di aver sperimentato abbastanza, sofferto abbastanza e risolto abbastanza problemi nella mia vita... Volevo che avesse utilità anche per gli altri" ha concluso l'attore, prima di esibirsi in un medley con Elba.



A settembre Will Smith ha dichiarato di avere un matrimonio aperto con Jada Pinkett Smith, sua moglie dal 1997.