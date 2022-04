Will Smith, stangata dall'Academy: l'attore bandito per 10 anni da ogni evento!

C'era grossa attesa, in queste ore, per la decisione dell'Academy sulle eventuali sanzioni da comminare a Will Smith dopo l'assurdo comportamento della star di King Richard durante la scorsa Notte degli Oscar: decisione arrivata proprio pochi minuti fa e, forse, addirittura più severa di quanto molti potessero immaginare.

Dopo esser stato definito un aggressore da Billy Crystal, infatti, Will Smith ha visto l'Academy decidere di non adottare mezze misure nei suoi confronti: la star vincitrice dell'Oscar come Miglior attore protagonista sarà infatti esclusa da ogni evento organizzato dall'Academy per i prossimi 10 anni!

Una decisione che l'attore ha accettato senza opporre resistenza: "Accetto e rispetto la decisione dell'Academy" si legge nel laconico comunicato rilasciato da Will Smith. Smith, ricordiamo, nei giorni scorsi aveva rassegnato le sue dimissioni come membro dell'Academy: dimissioni accettate dall'associazione, ma evidentemente non ritenute sufficienti per espiare la colpa di un gesto destinato a restare nella storia, e di certo non come cosa di cui vantarsi.

Il non poter prender parte alla Notte degli Oscar, comunque, non dovrebbe impedire a Smith di ricevere nomination o premi di sorta: di sicuro, però, non sarà lui a presenziare al momento di un eventuale premiazione. In questi giorni, intanto, anche Ricky Gervais è tornato a difendere Chris Rock dopo l'aggressione subita durante la Notte degli Oscar.