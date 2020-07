Will Smith contro gli squali: la star di Bad Boys si immerge e affronta le sue paure

Lo conosciamo grazie alle sue prodezze in film quali Bad Boys, Man In Black e Wild Wild West, ma a quanto pare Will Smith non si discosta molto dai personaggi che interpreta in quanto a coraggio.

Negli ultimi anni ha infatti deciso di mettersi alla prova in vari modi, e chi segue il suo canale YouTube sa bene che tra le varie imprese a cui ha preso parte non mancano sport come il paracadutismo o le immersioni. In passato ha ammesso di avere una certa paura degli squali, ma ciò che si propone di fare è proprio superare certe insicurezze e confrontarsi con i propri limiti.

Sembra proprio che il mondo delle immersioni lo abbia appassionato, e dopo essersi ritrovato faccia a faccia con gli squali per la prima volta (nel video qui sopra), ha deciso di replicare l'esperienza e di partecipare alla Shark Week 2020, una settimana in cui Discovery Channel proporrà le varie avventure di personaggi famosi (da Mike Tayson a Shaquille O'Neal), alle prese con le creature marine più spaventose.

"Will Smith si tufferà a capo fitto nell'azione e nelle acque infestate dagli squali, affrontando la sua paura del mare aperto e delle fauci aperte dei predatori più temuti al mondo. È raro vedere Will Smith così vulnerabile e spaventato; il ragazzo è davvero terrorizzato dagli squali, e il fatto che abbia deciso di mettersi alla prova e nuotare con loro è davvero stupefacente", ha dichiarato il produttore esectuivo del programma Lukas Kaise.

L'attore è sempre disposto ad affrontare nuove sfide con un sorriso sul volto, ma su certe cose non si scherza: mai prendersi gioco della sua relazione con la moglie Jada Pinkett Smith.