Will Smith a sorpresa al Coachella con Men in Black! Il video della performance

Sorpresa domenica sera al festival di Coachella, quando Will Smith è salito sul palco insieme a J Balvin per eseguire il suo successo Men in Black, tratto dal celebre blockbuster del 1997. Con occhiali da sole e completo nero, uniforme iconica degli 'uomini in nero', Smith si è presentato davanti al pubblico in visibilio.

Will Smith e Tommy Lee Jones in Men in Black sono due investigatori di un'organizzazione segreta che monitora e controlla la presenza degli alieni sul pianeta Terra. Smith e Balvin hanno iniziato a rappare insieme la canzone, al fianco di ballerini vestiti da alieni e con una grande testa extraterrestre come accessorio per la performance.



Alla fine della performance, Balvin è stato trascinato via da due uomini vestiti di nero. In seguito, Smith ha maneggiato il dispositivo usato nel film per cancellare la memoria delle persone che assistono ad attività aliene e la memoria degli agenti che stanno per andare in pensione. Poche settimane fa, Will Smith è stato multato per eccesso di velocità in una delle strade più pericolose degli Stati Uniti.



Il primo Men in Black incassò 250,7 milioni di dollari al box-office americano, generando tre sequel: Men in Black II (2002), Men in Black 3 (2012) e Men in Black: International (2019), anche se quest'ultimo è considerato un film autonomo ambientato nello stesso universo ma senza Smith e Jones.

Al Coachella in questi giorni si sono esibite star internazionali del calibro di Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Shakira, i Blur, Paris Hilton e Kesha.

