Will Smith, un sondaggio lo inchioda: la popolarità della star è crollata dopo gli Oscar

L'alterco di Will Smith con Chris Rock alla 94a edizione degli Academy Awards non è stato solo l'argomento più discusso delle ultime settimane, ma a quanto pare ha anche avuto un forte impatto sulla popolarità della star neo-vincitrice del premio Oscar.

Secondo i dati raccolti da Morning Consult, infatti, l'opinione pubblica su Will Smith è notevolmente diminuita in seguito allo schiaffo ai danni di Chris Rock: secondo il rapporto, il punteggio di Will Smith di fronte al 'tribunale' dell'opinione pubblica era solo del 50%, un crollo del 30% rispetto allo stesso sondaggio pubblicato nel gennaio 2020.

Oltre a questo calo della popolarità dell'attore, due terzi degli intervistati da Morning Consult hanno indicato di aver trovato inappropriata la risposta di Will Smith alla battuta di Chris Rock, un quarto degli intervistati hanno trovato la risposta appropriata e il 9% non ha saputo esprimersi sull'argomento. Inoltre, ben il 49% ha votato a favore di un'espulsione di Will Smith dalla cerimonia degli Oscar mentre il 36% ha dichiarato che è stato giusto farlo rimanere. Al contrario, è interessante notare che la popolarità di Chris Rock dopo l'incidente si è attestata intorno al 60%.

Al di là del calo di popolarità di Smith, il rapporto conteneva altri dati interessanti sull'incidente: ad esempio, tra gli americani il famigerato schiaffo degli Oscar è la notizia d'attualità più popolare in assoluto: solo l'invasione russa dell'Ucraina lo ha superato, con l'88%.

In attesa di conoscere le conseguenze che il gesto avrà sulla carriera di Will Smith e sull'Oscar appena vinto per King Richard, vi ricordiamo che la Sony ha 'messo in pausa' la produzione di Bad Boys 4 mentre Netflix ha fatto lo stesso con Fast & Loose, nuovo film originale con protagonista Will Smith.