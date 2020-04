Will Smith sui social: la star de La Ricerca della Felicità ha creato uno show su Snapchat

Durante queste giornate di quarantena ognuno di noi si arrangia come può per averla vinta sulla noia: chi s'impegna in cucina, chi dà tutto sé stesso negli allenamenti, chi cerca di coltivare passioni lasciate un po' andare negli ultimi tempi e chi, come Will Smith, decide di imbastire uno show su Snapchat.

Sì, avete letto bene: la star de Il Principe di Bel-Air e La Ricerca della Felicità ha pensato bene, nei ritagli di tempo, di costruirsi un "piccolo" studio nel garage di casa e di metter su uno show che farà compagnia ai suoi fan tramite la nota app (i cui esilaranti filtri immaginiamo saranno un valido supporto per l'attore).

L'ambiente è davvero niente male: maxi-schermo per allenarsi con il golf virtuale, statua a grandezza reale del figlio Jaden raffigurato con due teste (una delle quali in mano)... Insomma, cosa volere di più? "Apparentemente non sono abbastanza bravo da avere uno spazio tutto mio in casa" ha commentato ironicamente il buon Will: cosa dire, siamo piuttosto sicuri che molti dei suoi fan accetterebbero volentieri di vivere in un garage del genere per un po'!

Lo show andrà in onda il lunedì, mercoledì e venerdì e consterà di 12 puntate durante le quali Smith ci racconterà la sua quarantena e ci presenterà alcuni ospiti (primo dei quali l'attrice Tyra Banks). Recentemente proprio Smith parlò dell'emergenza coronavirus chiamando in causa un suo celebre film.