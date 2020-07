Will Smith, shock per la star: la moglie Jada aveva una relazione con August Alsina

Nel corso del Red Table Talk di Jada Pinkett Smith su Facebook, l'attrice ha ammesso al marito, Will Smith, di aver avuto una relazione con il cantante August Alsina in un periodo di crisi in cui i due coniugi erano separati. La conferma della relazione è arrivata dopo la rivelazione del rapper in un'intervista di qualche giorno fa.

La vicenda risale a quattro anni fa, quando l'attrice conobbe August Alsina tramite il figlio Jaden. Dopo aver smentito ufficialmente le parole del cantante soltanto una settimana fa, Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una storia con Alsina:"Allora eravamo amichevolmente separati in casa. Si è trattato di una relazione, assolutamente. Provavo molto dolore, ero distrutta. Con il tempo però ho cominciato a provare un nuovo tipo di coinvolgimento. Ma è stato col metabolizzare questa mia relazione che mi sono accorta di non poter trovare la felicità al di fuori di me stessa. Avevo solo bisogno di sentirmi bene, era tanto che non mi capitava" ha spiegato Pinkett Smith davanti al marito.



Nel corso dell'intervista, Alsina aveva lasciato intendere che il matrimonio dei coniugi Smith fosse 'aperto'. Circostanza smentita da entrambi nel corso del Red Table Talk:"Una delle cose che voglio chiarire è che non hai mai dato il permesso per questa relazione, solo io ero in quella situazione. Ma quello che stava cercando di comunicare August, perché si potrebbe capire come potesse percepirlo come un permesso essendo separati in modo amichevole, è che volesse chiarire che non è una persona che rovina le famiglie, perchè non lo è".

Una situazione che si è conclusa con un lieto fine per Will Smith e Jada Pinkett, tornati insieme dopo il periodo di crisi:"Direi che abbiamo provato tutto per poter rimanere distanti, ma ci siamo resi conto che non era possibile".

Nel corso dello show Will Smith ha confessato egli stesso le proprie colpe di quel periodo complicato e ha parafrasato il titolo del nuovo film del franchise di Bad Boys:"Bad marriage for life".

Una settimana fa Will Smith e Jada Pinkett avevano smentito le parole di Alsina. Qualche settimana fa Will Smith ha confessato alla moglie che il padre lo picchiava quando era piccolo.