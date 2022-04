Will Smith: sullo schiaffo interviene anche la mamma di Chris Rock

Non c'è pace per Will Smith dopo quel drammatico momento spartiacque, per la sua carriera e la sua vita, che l'ha visto schiaffeggiare il comico Chris Rock in mondovisione sul palco degli Oscar 2022. L'Academy ha preso i suoi provvedimenti, ma l'attore continua a vedersi bloccati i progetti e ora interviene anche la mamma di Chris Rock.

Deridi una moglie e otterrai uno schiaffo. Ma se tocchi un figlio, aspettati una reazione della madre. Che apparentemente però, di tutte le parti in causa, era la meno coinvolta. Con tutta sincerità non vorremmo tornare ancora una volta, con la memoria, a quell’unico momento che ha finito per rubare tutta la scena ai meritevoli (e non) vincitori degli Oscar 2022. Preferiremmo commentare con voi la vittoria di CODA a Miglior Film o celebrare quella di Drive My Car eletto Miglior Film Straniero. E possiamo comunque farlo, nella box commenti in fondo all’articolo.

Ma ancora una volta ci troviamo a riportare le parole di un nuovo “attore” di questa vicenda. Diciamo ancora una volta perché i provvedimenti nei confronti di Will Smith sono arrivati, nella vita come nella carriera, piuttosto numerosi: dal daspo decennale alle prossime cerimonie degli Oscar, a tutti i progetti che si sta vedendo bloccati, fino a un possibile imminente divorzio con Jad Pinkett Smith. A distanza di tutto questo tempo però, Rose Rock, madre di Chris Rock, ha voluto condividere i suoi pensieri su quel gesto nei confronti del figlio, nonostante quest’ultimo, invece, abbia ridotto al minimo le dichiarazioni.

Queste le parole di Rose Rock su Will Smith scambiate con Billie Jean Shaw di WIS: “Quando ha schiaffeggiato Chris, ha schiaffeggiato tutti noi. È come se avesse schiaffeggiato anche me. Nessuno ha nemmeno sentito il suo discorso di accettazione del premio. Nessuno è stato in grado di godersi né di realizzare quel momento, di parteciparvi, perché tutti erano lì seduti, esterrefatti, a pensare: 'Cos'è appena successo?'". Nel corso dei vari spettacoli tenuti da Chris Rock dopo la Notte degli Oscar, il comico ha sempre ribadito al suo pubblico, invece, che i suoi show sarebbero rimasti invariati, senza bisogno di commentare l’accaduto. Cosa che però, dice, farà in seguito e in contesti “più seri”. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!