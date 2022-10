Will Smith: lo schiaffo a Chris Rock continua a 'far male'

Se per Willow Smith l'amore per il padre Will rimane immutato nonostante la figuraccia in mondo visione alla scorsa edizione degli Oscar, lo stesso non si può dire del pubblico e dei fan. Nel giro di pochi mesi, infatti, il punteggio Q di Will Smith è crollato. Che sia questa la fine di una carriera?

Il punteggio Q è una misura della simpatia che viene attribuita a tutto, dalle celebrità ai marchi e che per Will Smith rappresenta ora un indicatore sull'opinione che il pubblico ha della sua persona e dello schiaffo rifilato al comico Chris Rock. È stato recentemente pubblicato che il suo punteggio Q è sceso significativamente dall'ultima misurazione effettuata a gennaio: il punteggio Q positivo è diminuito da 39 a 24, mentre quello negativo è salito da 10 a 26.

Si tratta di variazioni rilevanti che indicano che la simpatia di Smith presso il pubblico in generale è diminuita. Tuttavia, Vanity Fair suggerisce che, nell'era dei social media, il punteggio Q potrebbe non avere più il significato di una volta e non rappresentare un fattore determinante per la carriera dell'attore.

Al giorno d'oggi, un indicatore potenzialmente più accurato dell'impatto che una celebrity ha sui fan è senza dubbio il modo in cui questi interagiscono con loro via social. Se si tiene conto di questo Will Smith ha ancora oltre 63 milioni di follower su Instagram e negli ultimi due mesi i suoi post sono tornati a ricevere centinaia di migliaia, se non milioni, di like come prima dello 'schiaffo'.

Leggendo questi dati pare quindi che non ci sia stato nessun contraccolpo significativo, se non negli attimi immediatamente conseguenti l'evento globale. A conferma della solidità della carriera di Smith è l'uscita questo dicembre un nuovo progetto che lo vede protagonista: Emancipation di Apple TV.

Il fatto che il film venga distribuito in tempo e senza macchinose posticipazioni sembra indicare che i produttori non temano in alcun modo il passato recente di Will Smith, ma sono fiduciosi del fatto che la gente sarà interessata più ad un nuovo film con lui protagonista che ad altro.

In attesa dell'uscita nelle sale è da poco stato rilasciato il trailer di Emancipation!